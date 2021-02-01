В театрах и музеях Нижнего Новгорода теперь можно оставить отзыв по QR-коду

В театрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах города появилась новая концепция сбора отзывов от посетителей. Теперь любой желающий может с помощью системы QR-кодов оставить свой комментарий, просьбу или жалобу.
В конце 2020 года на информационных стендах учреждений культуры появились объявления для получения обратной связи.
«С помощью смартфона можно отсканировать QR-код и в онлайн-форме оставить свой комментарий или обратиться на электронную почту депкульта. В течение 24 часов в рабочий день сотрудник департамента связывается с заявителем», — рассказал директор департамента культуры Роман Беагон.
Он также добавил, что лично созванивался с заявителями, которые обратились через онлайн-форму с просьбой помочь приобрести билеты на экскурсию в музей онлайн.
«Цель, которую мы ставили перед собой – оперативная обратная связь и помощь в решении проблем, с которыми сталкиваются посетители городских учреждений культуры. Мы надеемся, что это поможет сделать культурную жизнь нашего города чуточку лучше, если что-то не так - обязательно пишите», — отметил Роман Беагон.
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