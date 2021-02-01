В Нижнем Новгороде открылась выставка «Созерцатели солнца»

Новая экспозиция – это история отношений людей конца XIX-начала XX веков с главным небесным светилом. Автором концепции выступает известный нижегородский художник и дизайнер Евгений Стрелков.

В разделах выставки гости узнают историю профессиональных и любительских наблюдений за Солнцем и астрономическими явлениями. Также познакомятся с практикой использования солярных знаков в украшении предметов традиционного быта и художественным переосмыслением наблюдений за небесными телами.

«Герои выставки — известные лица и безымянные персонажи, люди разных профессий и занятий, объединенные первобытным трепетом и познавательным интересом к Солнцу», — сообщают организаторы.





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