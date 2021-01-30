В нижегородском кремле создадут музейно–выставочное пространство

На проект сохранения казармы нижегородского кремля выделено более 15 миллионов рублей. Сейчас команда «Центра 800» ищет подрядчика для разработки проектно–сметной документации, выборы которого пройдут до 20 февраля.

В нижегородской казарме планируют создать выставочное пространство с ежегодным потоком гостей от 500 до 800 тысяч человек. На первом этаже здания появится лекторий, кафе, сувенирный магазин и административные помещения. На втором этаже расположатся выставочные залы и помещение для хранения фондов музея.





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Фото: Дима Четыре