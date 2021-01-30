В нижегородском кремле создадут музейно–выставочное пространство

Музейно–выставочное пространство создадут на территории казармы нижегородского кремля. Первый этаж пространства займет лекторий, сувенирный магазин и кафе, а второй — музейная экспозиция.
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автор фото — Дима Четыре
На проект сохранения казармы нижегородского кремля выделено более 15 миллионов рублей. Сейчас команда «Центра 800» ищет подрядчика для разработки проектно–сметной документации, выборы которого пройдут до 20 февраля.
В нижегородской казарме планируют создать выставочное пространство с ежегодным потоком гостей от 500 до 800 тысяч человек. На первом этаже здания появится лекторий, кафе, сувенирный магазин и административные помещения. На втором этаже расположатся выставочные залы и помещение для хранения фондов музея.
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Фото: Дима Четыре
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