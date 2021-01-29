В Арсенале откроется выставка «Один день в музее»

На втором этаже Арсенала можно увидеть более ста работ художника, который исследует такой важный современный культурный феномен, как музей. Жерар Юфера в этом проекте — художник, антрополог и социолог, а его исследование — это возможность задуматься о собственном отношении к искусству.

«Выставка Жерара Юфера — про отношения. Отношения между зрителями и музеем, зрителями и искусством, зрителями и зрителем. Фотографии отправляют нас в виртуальное путешествие по главным музеям мира, чтобы почувствовать и понять их образ и атмосферу», — добавляет ведущий специалист отдела выставочных проектов Арсенала Анна Большем.

В работах мастера стоит поискать ответы на вопросы: как публика ориентируется в музее, где кроме традиционных экскурсоводов появились аудиогиды, QR-коды, интерактивные приложения на смартфонах? Сохраняется ли с появлением новых технологий в музее главное — личный контакт зрителя с произведением?

Открытие выставки 3 февраля. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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