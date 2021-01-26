Авторы проекта «Пластилиновый Нижний» начали монтаж первого мультфильма

Первый мультфильм проекта носит название — «Как один литовец Нижний Новгород спас». Сейчас начинается процесс монтажа пластилинового мультфильма, который посвящен легенде о Феде Литвиче. В скором времени стартует работа еще над двумя историями – «Легенде о яростном олене» и «Ай да Пушкин, ай да ревизор».

Перед началом работы команда из Нижнего Новгорода и Кстова работала с фактами. Авторы проекта изучали книги, встречались с историками и представителями Гильдии нижегородских экскурсоводов.

«Мы ходили на экскурсию в Нижегородский кремль и из разных источников набирали информацию, которая относится к легенде о Феде Литвиче. Сейчас персонажи постепенно оживают на мультстанке. Чтобы персонаж сделал одно движение в кадре, нужно снять несколько фаз. Это долгий и очень трудоемкий процесс», — рассказала идеолог проекта «Пластилиновый Нижний» Жанна Цыбряева.





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Фото: Нижний800.