В оперном театре покажут «Щелкунчика» для нижегородских врачей

Главные партии в этот вечер исполнят солисты Нижегородского балета Елизавета Мартынова и Василий Козлов. За дирижерским пультом – Александр Топлов.

«Мы подумали, что никаких слов не будет достаточно, чтобы в полной мере выразить свою признательность людям, которые в течение уже почти года сражаются за наши жизни с коварным недугом. Пусть же этот визит в театр станет для врачей возможностью перевести дух и получить заряд целительной энергии искусства», — отметил художественный руководитель театра Александр Топлов.

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