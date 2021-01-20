В оперном театре покажут «Щелкунчика» для нижегородских врачей

21 января театр оперы и балета имени А.С. Пушкина покажет балет «Щелкунчик» для врачей Нижегородской области.
Главные партии в этот вечер исполнят солисты Нижегородского балета Елизавета Мартынова и Василий Козлов. За дирижерским пультом – Александр Топлов.
«Мы подумали, что никаких слов не будет достаточно, чтобы в полной мере выразить свою признательность людям, которые в течение уже почти года сражаются за наши жизни с коварным недугом. Пусть же этот визит в театр станет для врачей возможностью перевести дух и получить заряд целительной энергии искусства», — отметил художественный руководитель театра Александр Топлов.
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