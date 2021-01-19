Галерея Futuro запускает новый книжный проект

«В ближайшее время мы расширим и значительно обновим нашу книжную полку. Теперь в галерее вы сможете найти качественную подборку книг об искусстве», — сообщают организаторы.

Кроме того, владелец магазина «Полка» — Александр Карпюк, прочтет две лекции о настоящем и будущем книжного мира в стенах галереи. Анонсы встреч появятся в сообществе Futuro. Также организаторы проекта выложат в социальных сетях серию видео, где друзья галереи расскажут о своих любимых книгах и поделятся впечатлениями от их прочтения.





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Фото: Instagram галереи.