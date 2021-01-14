В галерее Futuro откроется выставка «Поликлиника»

20 января в галерее Futuro пройдет онлайн–вернисаж — художница Татьяна Чурсина представит серию графических работ «Поликлиника».
Серия графических работ «Поликлиника» — это личная история автора, рассказывающая о холоде, одиночестве человека и его внутреннем разговоре.
«Мне важно не просто выразить впечатление от события и места, но передать ощущения себя в этом впечатлении, заставить зрителя смотреть моими глазами, переживать мои мысли», — отмечает автор.
20 января в 13:00 состоится онлайн-вернисаж выставки — художница выйдет в прямой эфир через инстаграм-аккаунт галереи, проведет экскурсию и ответит на все интересующие пользователей вопросы. Экспозиция продлится до 11 февраля.
«Это реальные образы, произвольно обработанные памятью и проступающие сквозь слой личных переживаний и мыслей. Зритель становится участником этого сокровенного повествования художницы, которая приглашает разделить внутренние переживания и вспомнить свой опыт преодоления одиночества», — сообщают организаторы.
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