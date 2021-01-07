Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет»

Читка пьесы Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет» пройдет в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 11 января, режиссером выступит Иван Чигасов, сообщают организаторы.
11 января в Corner Place состоится читка автобиографической пьесы драматурга Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет» в постановке режиссера Ивана Чигасова.
«2021 обещает стать годом возврата полезных привычек. Новый сезон с подзаголовком «Драма_talk: nur Deutschland» начнется с читок современной немецкой драматургии», — сообщают организаторы.
Начало в 19:00 — необходима регистрация. Читка пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в бизнес-центре Corner Place на улице Алексеевской, 6/16. Вход с торца здания, напротив ворот «Мытного рынка».
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Фото: архив организаторов.
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