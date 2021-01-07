18+
  • Развлечения
  • Искусство

Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет»

Читка пьесы Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет» пройдет в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 11 января, режиссером выступит Иван Чигасов, сообщают организаторы.

 

11 января в Corner Place состоится читка автобиографической пьесы драматурга Нис-Момме Штокманна «Корабль не придет» в постановке режиссера Ивана Чигасова.

«2021 обещает стать годом возврата полезных привычек. Новый сезон с подзаголовком «Драма_talk: nur Deutschland» начнется с читок современной немецкой драматургии», — сообщают организаторы.

Начало в 19:00 — необходима регистрация. Читка пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в бизнес-центре Corner Place на улице Алексеевской, 6/16. Вход с торца здания, напротив ворот «Мытного рынка».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: архив организаторов.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты