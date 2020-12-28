Анна Гор и Алиса Савицкая вошли в топ–50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2020 году

Интернет-портал о художественной жизни «Артгид» представил рейтинг самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2020 году. В топ–50 вошли директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор и куратор арт-проектов Алиса Савицкая.
Директор нижегородского Арсенала Анна Гор заняла 17 строчку рейтинга, а руководитель выставочного отдела, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Алиса Савицкая — 24.
По итогам 2019 года Анна Гор находилась на 14 месте данного рейтинга, а Алиса Савицкая – на 40.
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Фото: интернет–источники.
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