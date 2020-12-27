В Арсенале запустили проект «Тихий новый год»

Нижегородские художники и резиденты мастерской «Тихая» Антон Мороков, Андрей Оленев и Яков Хорев создали для Арсенала камерный проект — «Тихий новый год».
Произведения установлены в застекленных конструкциях, примыкающих к фасаду музея. Проект будет работать до 17 января.
Проекты:
Андрей Оленев
- «Ведра» — в новой работе художник наполняет ведра светом, преображая их в новогодние колокольчики — символы надежды и радости.
Антон Мороков
- «Праздник на одного» — «В моей инсталляции переосмысляется концепт новогоднего праздника, где старые традиции веселого и шумного застолья встречаются с вызовами современности», — отмечает художник.
Яков Хорев
- «Качество Новый гипюр Выживание Открытый воздух Первая помощь Серебро Дизайнер Электрический Звездное вещество Мигающий свет Унисекс Список желаний Смотреть витрины» — проект Якова Хорева — это витрина подарков из виш-листа современного молодого человека. Все подарки завернуты в коконы из серебряной пленки, а зрителям предлагается разгадать, какие это предметы. Название произведения отсылает к хештегам из социальных сетей или запросам в поисковых системах.
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Фото: группа Арсенала «ВКонтакте».
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