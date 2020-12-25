В Нижегородском кремле откроется галерея Пьетро Франческо

Долгие годы галерея была заброшена и недоступна для посещения. Сейчас разработкой проекта займутся специалисты ННГАСУ. Планируется превратить пространство в прогулочную аллею, которая будет пролегать между Кладовой и Часовой башнями. В галерее будут проводить выставки, мастер-классы людей творческих профессий, а ниши в стенах займут кофейни, лавки мастеров, небольшие магазины и мастерские.

Стоимость проекта — 1,87 миллионов рублей. Реконструкцию планируют провести в 2021 году. Сейчас ищут инвестора для реализации проекта.

Итальянец Пьетро Франческо знаком нижегородцам под именем Петр Фрязин — руководитель строительства нижегородского кремля в XVI веке.





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Фото: Игорь Иванов.