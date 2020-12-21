Нижегородская область попала в путеводитель о современном искусстве журнала Vogue

Редакция журнала Vogue поделилась списком музеев, выставочных центров и галерей, которые стоит посетить во время путешествий по России. В путеводитель по современному искусству в регионах вошел и Нижний Новгород.

Главный куратор ЦСИ «Заря» и фонда искусства «Голубицкое» Алиса Багдонайте заявила, что Нижний Новгород переживает «культурный ренессанс» и порекомендовала туристам посетить Арсенал, художественную мастерскую «Тихая», галереи «9Б» и Futuro.

«Не забудьте зайти в Музей собрания русского авангарда и погулять по городу, чтобы увидеть редкое и гармоничное сочетание старинной деревянной архитектуры и уличного искусства», — добавила Алиса Багдонайте.

Кроме того, куратор отметил фестиваль «Арт-овраг» и мурал Эрика Булатова в Выксе и постапокалиптические пейзажи в Дзержинске, которые в своих проектах представил художник Павел Отдельнов.





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Фото: инстаграм ГЦСИ Арсенал.