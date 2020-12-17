На платформе «Артефакт» открылись виртуальные выставки музеев Нижнего Новгорода

Цифровая платформа мультимедиа-гидов «Артефакт» выпустила виртуальные экспозиции семи музеев Нижнего Новгорода. На сайте проекта представлены выставки НГХМ, Арсенала, Русского музея фотографии, музея имени Горького и другие.
Нижегородцы смогут виртуально посетить выставки семи музеев города на цифровой мультимедийной платформе «Артефакт».
На сайте представлены:
- НГХМ — выставки: «Монументальное панно Доменико Фоссати», «Искусство реставрации» и «Максим Горький. Точка отсчета»
- Арсенал — проект «Простые чувства. Детская версия»
- Русский музей фотографии — выставка «Художественный альбом фотографий с натуры». На платформе можно увидеть 17 работ из этой серии и узнать историю их создания.
- Нижегородский государственный музей имени Горького — выставка «Целую твою руку», посвященную жене писателя.
- Вознесенский историко-краеведческий музей познакомит с Полхов-Майданским промыслом и расписными матрешками.
- Воскресенский районный народный краеведческий музей — экспозиция «Гостиная Елизаветы Петровны Беляевой»
- Арзамасский историко-художественный музей — экспозиция «Ступинский зал»
Всего на цифровой платформе размещены экспозиции почти 300 музеев страны.
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