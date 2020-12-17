На платформе «Артефакт» открылись виртуальные выставки музеев Нижнего Новгорода

Нижегородцы смогут виртуально посетить выставки семи музеев города на цифровой мультимедийной платформе «Артефакт».

На сайте представлены:

НГХМ — выставки: «Монументальное панно Доменико Фоссати», «Искусство реставрации» и «Максим Горький. Точка отсчета»

— выставки: «Монументальное панно Доменико Фоссати», «Искусство реставрации» и «Максим Горький. Точка отсчета» Арсенал — проект «Простые чувства. Детская версия»

— проект «Простые чувства. Детская версия» Русский музей фотографии — выставка «Художественный альбом фотографий с натуры». На платформе можно увидеть 17 работ из этой серии и узнать историю их создания.

— выставка «Художественный альбом фотографий с натуры». На платформе можно увидеть 17 работ из этой серии и узнать историю их создания. Нижегородский государственный музей имени Горького — выставка «Целую твою руку», посвященную жене писателя.

— выставка «Целую твою руку», посвященную жене писателя. Вознесенский историко-краеведческий музей познакомит с Полхов-Майданским промыслом и расписными матрешками.

познакомит с Полхов-Майданским промыслом и расписными матрешками. Воскресенский районный народный краеведческий музей — экспозиция «Гостиная Елизаветы Петровны Беляевой»

— экспозиция «Гостиная Елизаветы Петровны Беляевой» Арзамасский историко-художественный музей — экспозиция «Ступинский зал»



Всего на цифровой платформе размещены экспозиции почти 300 музеев страны.

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