Арт-резиденция «Выкса» и Арсенал объявили open call 2021

В этом году арт-резиденция «Выкса» начала сотрудничество с Волго-Вятским филиалом Пушкинского музея. В конце 2020 года от Арсенала в резиденцию приехали группа «ТОЙ» и Яков Хорев, а в нынешнем открытом наборе заявки из Нижегородской области рассмотрят кураторы Арсенала.

«Современный художник — кочевник. Он странствует по самым интересным местам, ища образы территорий, их неповторимость и соотнесение с личным способом выражения. «Раскапывая» знаки места, автор помогает жителям прочитать свой город по-иному», — отмечает заведующая ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина Анна Гор.

За три года существования резиденции в ней работали более 30 художников, среди которых Хаим Сокол, Иван Горшков, Икуру Куваджима (Ikuru Kuwadjima), Елена Артёменко, Кирилл Макаров, Елена Ковылина, Виктория Бегальская и многие другие.

Помимо победителей набора, в «Выксу» в 2021 году приедут резиденты, которые не смогли принять участие в программе в прошлом году из-за коронавируса. Прием заявок для художников продлится до 10 января. Подать заявку можно здесь.

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