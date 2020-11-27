Арсенал запускает новый медиапроект «Остановка в настоящем. Опыт переживания»

«Мир, каким мы его знали, изменился. Мы по-новому почувствовали отношения со временем. Эпидемия ностальгически задвинула недавнее прошлое в архив, вопросительно тэгнула каждого в современности и, что важно, вновь открыла возможность разговора о будущем — и персональном, и коллективном», — отмечает куратор проекта Александр Курицын.

В специальном разделе на сайте Арсенала можно посмотреть:

эссе о феноменах и образах, появившихся за время эпидемии, и размышления о возвращении к нормальной жизни — философа и историка культуры Игоря Кобылина

клип-эссе о «времени на паузе» — композитора Кирилла Широкова и музыканта Василисы Филатовой

аналитическую медитацию, во время которой можно взглянуть на пандемию целиком, а также увидеть, как она будет развиваться в будущем — художницы Евгении Сусловой

фотопоэтическую серию, представляющую актуальные предсказания из прошлого — фотографа Алика Якубовича

видеоработу о настоящем в будущем — медиахудожника Дмитрия Степанова

Зрители также могут ознакомиться со словарем-тезаурусом Covid-19, описывающем пандемическое время.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: архив организаторов.