Арсенал запускает новый медиапроект «Остановка в настоящем. Опыт переживания»

В специальном разделе Арсенала можно посмотреть пять высказываний художников и исследователей — рассуждения о новой реальности, современности и будущем.
«Мир, каким мы его знали, изменился. Мы по-новому почувствовали отношения со временем. Эпидемия ностальгически задвинула недавнее прошлое в архив, вопросительно тэгнула каждого в современности и, что важно, вновь открыла возможность разговора о будущем — и персональном, и коллективном», — отмечает куратор проекта Александр Курицын.
В специальном разделе на сайте Арсенала можно посмотреть:
- эссе о феноменах и образах, появившихся за время эпидемии, и размышления о возвращении к нормальной жизни — философа и историка культуры Игоря Кобылина
- клип-эссе о «времени на паузе» — композитора Кирилла Широкова и музыканта Василисы Филатовой
- аналитическую медитацию, во время которой можно взглянуть на пандемию целиком, а также увидеть, как она будет развиваться в будущем — художницы Евгении Сусловой
- фотопоэтическую серию, представляющую актуальные предсказания из прошлого — фотографа Алика Якубовича
- видеоработу о настоящем в будущем — медиахудожника Дмитрия Степанова
Зрители также могут ознакомиться со словарем-тезаурусом Covid-19, описывающем пандемическое время.
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Фото: архив организаторов.
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