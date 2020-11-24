В НГВК откроется выставка «Приглашение в Китай»

В Нижегородском выставочном комплексе 24 ноября откроется выставка фотографий в жанре стрит-арт, которые были сделаны во время пяти путешествий в Китайскую Народную Республику.

С 2009 по 2019 год видеооператор и режиссер телевизионных фильмов Аркадий Сухонин посетил различные города Китая — Пекин, Шанхай, Ляньюньган (провинция Цзянсу), остров Хайнань и многие другие. Автор работ попытался передать повседневную жизнь обычных китайцев, наблюдая за ними в привычной для них и удивительной для нас, среде.





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Фото: архив организаторов.