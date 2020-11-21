ЦЕХ * проведет трансляции аудиовизуальных концертов

Пространство ЦЕХ * запускает проект * звуковой — серия трансляций экспериментальной и электронной музыки.

Программа на 21 ноября:

20:30 — Во время прямого эфира инсталляция Anaconda будет сопровождаться новой композицией студии С Е Т А П — немного драматизма и кинематографичности, непредсказуемый ритм и многослойность. Ссылка на трансляцию здесь.

21:30 — дуэт из Нижнего Новгорода Crimson Butterfly будет играть композиции из своего нового альбома Music Of The Early Gypsum Age и импровизации на темы из него. Большинство треков записаны на сцене во время мероприятий в этом году, другие – в домашней студии, один восстановлен по выступлению в 2017 году на Украине. Ссылка на трансляцию здесь.

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Фото: Анастасия Кузнецова.