ЦЕХ * проведет трансляции аудиовизуальных концертов

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* запускает новый проект * звуковой — серия онлайн-трансляций, посвященная электронной и экспериментальной музыке.
Пространство ЦЕХ * запускает проект * звуковой — серия трансляций экспериментальной и электронной музыки.
Программа на 21 ноября:
- 20:30 — Во время прямого эфира инсталляция Anaconda будет сопровождаться новой композицией студии С Е Т А П — немного драматизма и кинематографичности, непредсказуемый ритм и многослойность. Ссылка на трансляцию здесь.
- 21:30 — дуэт из Нижнего Новгорода Crimson Butterfly будет играть композиции из своего нового альбома Music Of The Early Gypsum Age и импровизации на темы из него. Большинство треков записаны на сцене во время мероприятий в этом году, другие – в домашней студии, один восстановлен по выступлению в 2017 году на Украине. Ссылка на трансляцию здесь.
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Фото: Анастасия Кузнецова.
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