В арт–резиденции «Выкса» откроется выставка «Сплетни»

С 21 ноября до 19 декабря в арт-резиденции «Выкса» будет работать выставка «Сплетни» от команды «ТОЙ» — дуэт молодых художников (первые номинанты премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»), образовавшийся в 2012 году в Нижнем. Подчеркнуто небрежные, легкие, почти случайные по своей манере произведения ретранслируют уличную эстетику и субкультурный стиль жизни. Художники называют себя «летописцами быта» и работают с темами повседневности и уличной блатной культуры.

Новая выставка «Сплетни» посвящена выксунской мифологии.

«На студийных работах, выполненных в рамках данного проекта, я изобразил то, что видел в местных новостях, подслушал, стоя в очереди в магазине или же узнал от местных знакомых ребят», — рассказывает художник.

Выставка откроется 21 ноября в 18:00 по адресу улица Вавилина, 4 с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности. Вход свободный, но количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону: 89160207113.

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Фото: Instagram команды «ТОЙ».