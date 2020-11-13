В НГВК открылась выставка «Возвращение»

Сегодня в Нижегородском выставочном комплексе открылась выставка работ объединения владимирских художников Art–Navis — в творческий союз входят десять живописцев.
13 ноября в НГВК открылась выставка объединения художников Art–Navis — «Возвращение». На экспозиции представят 160 работ в направлении реализм.
Художники объединения создают свои работы с живой натуры. «Картины через пейзаж, портрет и натюрморт отражают все то, что волнует и окружает не только художников, но и зрителей, тем самым помогая людям побороть чувство одиночества, преодолеть разобщенность друг с другом, восполнить нехватку живых чувств», — отмечают организаторы.
Экспозиция будет работать до 18 декабря. Подробнее о выставке можно узнать на сайте Нижегородского выставочного комплекса.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: архив организаторов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.