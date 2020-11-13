В НГВК открылась выставка «Возвращение»

13 ноября в НГВК открылась выставка объединения художников Art–Navis — «Возвращение». На экспозиции представят 160 работ в направлении реализм.

Художники объединения создают свои работы с живой натуры. «Картины через пейзаж, портрет и натюрморт отражают все то, что волнует и окружает не только художников, но и зрителей, тем самым помогая людям побороть чувство одиночества, преодолеть разобщенность друг с другом, восполнить нехватку живых чувств», — отмечают организаторы.

Экспозиция будет работать до 18 декабря. Подробнее о выставке можно узнать на сайте Нижегородского выставочного комплекса.





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Фото: архив организаторов.