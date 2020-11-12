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В Арсенале пройдет онлайн–встреча «У меня плохие новости, или Как делать выставки»

19 ноября в 19:00 пройдет онлайн–встреча «У меня плохие новости, или Как делать выставки». На встрече расскажут о процессе создания выставок, зарождении идей, реализации проектов в пространстве музея и закулисных историях.

В четверг, 19 ноября, ведущий сотрудник отдела выставочных проектов Арсенала Анна Большем проведет онлайн–встречу «У меня плохие новости, или Как делать выставки». Она расскажет о процессе создания выставки,  реализации проекта в пространствах музея, закулисных историях, а также ответит на волнующие вопросы: 

  • Как привезти лодку, 8 тонн гравия и морской контейнер в музей?
  • Как найти общий язык с художником без седативных средств?
  • Как двигать стены силой мысли?
  • Как пересчитать все объекты без калькулятора?

Встреча пройдет в рамках клуба «Друзья Арсенала» — для участия в программе нужно приобрести «карту друга», которая дает доступ к специальным событиям музея, бесплатному посещению выставок и персональных экскурсий. Подробнее о клубе «Друзья Арсенала» можно узнать на сайте музея.

 

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