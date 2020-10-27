В галерее Futuro покажут фильм «Берлин — симфония большого города» под музыкальное сопровождение

В рамках проекта «Год Германии в России» сегодня в галерее Futuro покажут немой фильм Вальтера Руттмана — «Берлин — симфония большого города». Мультимедийную атмосферу Берлина 20-х создадут музыканты — композитор Владимир Голоухов, мультиинструменталист Сергей Летов, саунд-артист Алексей Борисов.⠀
Легендарный немой фильм Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» покажут сегодня в галерее Futuro под музыкальное сопровождение.
«Цель нашего проекта – показать, что культура всегда остается созидательной константой гармонии и надежды, объединяя города, страны, народы, даже в то время, когда вокруг бурлят кризисы экономик и политик, пандемий и природных катаклизмов», — комментирует организатор проекта Михаил Кузьмин.⠀
Мероприятие пройдет в 18:00 — стоимость билетов 400 рублей. Организаторы просят зрителей соблюдать социальную дистанцию и носить маски. ⠀
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Фото: Instagram Futuro.
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