В галерее Futuro покажут фильм «Берлин — симфония большого города» под музыкальное сопровождение

Легендарный немой фильм Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» покажут сегодня в галерее Futuro под музыкальное сопровождение.

⁣⁣«Цель нашего проекта – показать, что культура всегда остается созидательной константой гармонии и надежды, объединяя города, страны, народы, даже в то время, когда вокруг бурлят кризисы экономик и политик, пандемий и природных катаклизмов», — комментирует организатор проекта Михаил Кузьмин.⁣⁣⠀

Мероприятие пройдет в 18:00 — стоимость билетов 400 рублей. Организаторы просят зрителей соблюдать социальную дистанцию и носить маски. ⁣⁣⠀

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Фото: Instagram Futuro.