В Нижнем Новгороде пройдет «Ночь искусств 2020»

3 ноября «Ночь искусств 2020» пройдет в Нижнем в восьмой раз — в этом году в онлайн–формате. Не выходя из дома жители города смогут посетить выставочные и концертные залы, музеи, онлайн–трансляции лекций об искусстве, виртуальные экскурсии и встречи с деятелями культуры.

«Это замечательная возможность не выходя из дома обеспечить себе насыщенный культурный досуг. Очень удобно, что все события собраны на одном портале, так что пропустить самые интересные мероприятия не получится», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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Фото: pexels.