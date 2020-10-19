В галерее «9Б» откроется выставка «Смена декораций»

Нижний в 2010-х— место, где активно развивается уличное искусство, соединяющее в себе культуру стрит-арта с созданием уникального визуального языка и взаимодействием с местным историко-культурным контекстом. Один из ведущих представителей художественной сцены того периода — художник Андрей Оленев, известный своими монументальными росписями фасадов старинных построек в центре города.

Проект «Смена декораций» объединяет основные мотивы творчества художника — архитектура наследия Нижнего соединяется с безымянными персонажами, бездомными животными и покинутыми местами, автор заигрывает со зрительским восприятием посредствам смысловой многослойности. В основе всей серии работ — цифровой коллаж, но автор продолжает оставаться в рамках классической живописи, лишь слегка нарушая ее каноны.

Открытие выставки пройдет 22 октября с 18.00. Для посещения мероприятия необходима регистрация, кроме того, соблюдение социальной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.

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Фото: Андрей Оленев в Instagram.