Совместно с галерей «Толк» в «9Б» 22 октября откроется выставка нижегородского художника Андрея Оленева «Смена декораций» — серия живописных и графических работ и аудио-инсталляция «Колокол».
В галерее «9Б» откроется выставка «Смена декораций»
Нижний в 2010-х— место, где активно развивается уличное искусство, соединяющее в себе культуру стрит-арта с созданием уникального визуального языка и взаимодействием с местным историко-культурным контекстом. Один из ведущих представителей художественной сцены того периода — художник Андрей Оленев, известный своими монументальными росписями фасадов старинных построек в центре города.
Проект «Смена декораций» объединяет основные мотивы творчества художника — архитектура наследия Нижнего соединяется с безымянными персонажами, бездомными животными и покинутыми местами, автор заигрывает со зрительским восприятием посредствам смысловой многослойности. В основе всей серии работ — цифровой коллаж, но автор продолжает оставаться в рамках классической живописи, лишь слегка нарушая ее каноны.
Открытие выставки пройдет 22 октября с 18.00. Для посещения мероприятия необходима регистрация, кроме того, соблюдение социальной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.
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Фото: Андрей Оленев в Instagram.
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