В Нижнем Русский музей фотографии закроют на ремонт

Здание, в котором расположен Русский музей фотографии, является памятником истории и культуры XIX века, где работали всемирно известные фотографы Андрей Карелин и Максим Дмитриев.

«Ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия предусмотрены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В здании заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, также отремонтируют фасад и кровлю. Работы должны завершить в июне 2021 года», — сообщил Глеб Никитин.

Музей откроется летом следующего года масштабной программой — посетителей ждет обновленная историческая экспозиция, появится новый раздел, посвященный кинематографу, установят интерактивные экспонаты, разработают новые экскурсионные и интерактивные программы.

Экспозиции музея в период ремонта можно посмотреть в выставочных залах библиотеки имени Макаренко в Автозаводском районе и центральной библиотеки Дзержинска.

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Фото: группа музея «Вконтакте».