В Нижнем Русский музей фотографии закроют на ремонт

Музей закроют на реконструкцию с 26 октября, а откроют летом следующего года масштабной программой — посетителей ждет новый раздел, посвященный кинематографу, интерактивные экспонаты и новые экскурсионные программы.
Выберите свой город:
Ваш город
Музей закроют на реконструкцию с 26 октября, а откроют летом следующего года масштабной программой — посетителей ждет новый раздел, посвященный кинематографу, интерактивные экспонаты и новые экскурсионные программы.
Здание, в котором расположен Русский музей фотографии, является памятником истории и культуры XIX века, где работали всемирно известные фотографы Андрей Карелин и Максим Дмитриев.
«Ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия предусмотрены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В здании заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, также отремонтируют фасад и кровлю. Работы должны завершить в июне 2021 года», — сообщил Глеб Никитин.
Музей откроется летом следующего года масштабной программой — посетителей ждет обновленная историческая экспозиция, появится новый раздел, посвященный кинематографу, установят интерактивные экспонаты, разработают новые экскурсионные и интерактивные программы.
Экспозиции музея в период ремонта можно посмотреть в выставочных залах библиотеки имени Макаренко в Автозаводском районе и центральной библиотеки Дзержинска.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: группа музея «Вконтакте».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.