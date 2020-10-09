В Нижнем пройдет чемпионат поэзии 2020

Чемпионат поэзии имени Маяковского пройдет в Нижнем Новгороде. Зрители увидят поэтический театр, стихи нижегородских авторов и конкурс экспромтов. В декабре этого года победитель представит наш город в финале в Санкт-Петербурге.
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Чемпионат поэзии имени Маяковского пройдет в Нижнем Новгороде. Зрители увидят поэтический театр, стихи нижегородских авторов и конкурс экспромтов. В декабре этого года победитель представит наш город в финале в Санкт-Петербурге.
Первый полуфинал чемпионата поэзии имени Маяковского пройдет 11 октября в 17:00 в киноцентре «Зарница» Приокского района — конкурс параллельно пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. На мероприятии зрителей ждёт поэтический театр, стихи нижегородских авторов и конкурс экспромтов — тему для него озвучат гости вечера во время мероприятия.
Жюри выберет 4 авторов, которые продолжат участие в конкурсе и выступят со своей программой в финале — 23 октября. В декабре этого года победитель нижегородского этапа поедет в Санкт-Петербург представлять Нижний Новгород в рамках суперфинала.
Вход для зрителей 100 рублей.
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Фото: группа чемпионата поэзии «ВКонтакте».
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