В Нижнем пройдут гастроли онлайн-фестиваля «Особый взгляд»

В Арсенале 16 и 17 октября пройдут онлайн-гастроли фестиваля социального театра «Особый взгляд» — покажут спектакль «Одиссея 2К19» — история о поиске себя, обретении дома, сложном выборе, о душевных скитаниях и трудностях, преодолеваемых в полном одиночестве. Кроме показа пройдет мастер-класс о кинотанце и лекция о социокультурном проектировании.

События пройдут в Арсенале, но зрителям они будут доступны и в онлайн формате — на сайте и в социальных сетях музея и программы «Особый взгляд».

Программа фестиваля:

16 октября в 16:00

Мастер-класс «Знакомство с кинотанцем» — участники попробуют изучить свое тело с помощью видеокамеры и снять «кинотанцевальный» автопортрет. Зарегистрироваться для участия в мастер-классе можно на сайте Арсенала.

16 октября в 19:00

Лекция «Социальный театр в России» — участники узнают о социальном театре и его формах, где искать финансирование для социокультурных проектов, как лучше строить их администрирование и логистику, как организовывать информационное и PR-сопровождение.

17 октября в 18:00

Показ спектакля «Одиссея 2К19» — зрители увидят документальные истории актеров-подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и выросших в детских домах. Спектакль будет сопровождаться профессиональным тифлокомментарием для слабовидящих и незрячих.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.