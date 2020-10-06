В общественных местах Нижнего разместят копии произведений искусства

Студенты Высшей школы экономики создали проект «Без рамок» — постеры с фрагментами произведений искусства из нижегородских музеев появятся в общественном транспорте, ТЦ и на экранах «умных остановок».
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Студенты Высшей школы экономики создали проект «Без рамок» — постеры с фрагментами произведений искусства из нижегородских музеев появятся в общественном транспорте, ТЦ и на экранах «умных остановок».
Проект «Без рамок» планируют осуществить к 800-летию Нижнего Новгорода. По задумке авторов, копии произведений искусства из нижегородских музеев будут размещены в общественных местах. Жители города через QR-код, размещенный на каждом постере, увидят видеоролик с рассказом о картине.
По мнению авторов, проект повысит интерес горожан к культурному наследию Нижнего, привлечет внимание к масштабной дате в истории города и поможет развитию открытого культурного пространства.
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Фото: pixabay.
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