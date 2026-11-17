Проект стартовал в марте этого года. Инженер‑проектировщик, лесной альпинист и хранитель природы Сергей Семенов выиграл грант на установку 60 домиков: 50 – для серой неясыти (от 500 до 1000 пар на всю область) и 10 – для бородатой (всего около 30 пар!). Также автор инициативы ведет мониторинг: как совы заселяются, гнездятся, сколько птенцов выжило. А в следующем году планирует выпустить 2 фильма: о самом проекте и своих пернатых подопечных. Всю информацию энтузиаст передаст специалистам и экспертам Красной книги Нижегородской области. Первые выводы, по его словам, можно будет сделать к маю 2027-го.

Неофициально Сергей развешивает совятники 10 лет (!), параллельно занимаясь исследованиями и фотоохотой. В Борском районе серая неясыть обитает в пойменных лесах Волги, бородатая предпочитает сосняки вдоль трассы Бор – Макарьев. Численность обоих видов сокращается, в первую очередь из‑за неконтролируемой вырубки леса и трагических встреч с автомобилистами.