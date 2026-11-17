Узнали, кто и зачем строит в окрестностях Нижнего дома для краснокнижных сов (построили уже несколько десятков!).
Совы сами не умеют строить. Бесшумные хищники вынуждены искать свободные дупла или гнезда – например, оставленные воронами, сороками или ястребами. Подобрать подходящие апартаменты непросто, а порой за них нужно и побороться.
Проект стартовал в марте этого года. Инженер‑проектировщик, лесной альпинист и хранитель природы Сергей Семенов выиграл грант на установку 60 домиков: 50 – для серой неясыти (от 500 до 1000 пар на всю область) и 10 – для бородатой (всего около 30 пар!). Также автор инициативы ведет мониторинг: как совы заселяются, гнездятся, сколько птенцов выжило. А в следующем году планирует выпустить 2 фильма: о самом проекте и своих пернатых подопечных. Всю информацию энтузиаст передаст специалистам и экспертам Красной книги Нижегородской области. Первые выводы, по его словам, можно будет сделать к маю 2027-го.
Неофициально Сергей развешивает совятники 10 лет (!), параллельно занимаясь исследованиями и фотоохотой. В Борском районе серая неясыть обитает в пойменных лесах Волги, бородатая предпочитает сосняки вдоль трассы Бор – Макарьев. Численность обоих видов сокращается, в первую очередь из‑за неконтролируемой вырубки леса и трагических встреч с автомобилистами.
Сергей Семенов
Инженер‑проектировщик
Текущее состояние популяции целевых видов сов в Борском районе почти не изучено. Основные наблюдения – это либо мои, либо те, что я собрал, общаясь с охотниками и местными жителями. Но можно сказать одно: с большой долей вероятности численность бородатой неясыти в Нижегородской области занижена. Проверку домиков проводим каждую весну, обычно с конца апреля по конец мая. Потом составляем статистику заселения, проверяем выводок – и это уже после того, как птенцы покинули гнездовье. Особенно востребованные ящики меняем по мере необходимости.
Для каждого вида сов есть требования к гнездовьям: размеры, особенности конструкции и летка, высота установки (5 – 9 метров!). И, конечно же, биотоп (определенный участок территории), где будет устанавливаться домик. В этом деле Сергею помогает Антон Лапин – друг и коллега по туристическому проекту «Тропомания» (в этой группе регулярно появляются и совиные новости).
Сергей Семенов
Инженер‑проектировщик
Ящики развешиваем или с лестницы, или с помощью «пик» – специальных приспособлений для лазания по деревьям. Нужно также оборудование для развески: веревки, карабины, каски, блок‑тормоз, пилы, молотки. Работу, как правило, производим вдвоем – так и проще, и безопаснее. Стараемся всегда вешать ящики там, где мы лично встречали или слышали сов, или там, откуда нам передавали наблюдения за совами охотники и туристы. Зная биологию совы, несложно также определить место установки, даже если сам не слышал и не встречал тут сов. Например, серая неясыть любит пойменные дубравы и липняки, а бородатая – старый разреженный лес, граничащий с лесными болотами, делянками и другими большими открытыми пространствами.
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