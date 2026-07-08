5-сантиметровые жуки, кровожадные ласки, птицы, живущие в гнездах-рукавицах, а еще редчайшие в мире (!) цветы

Узнали от биологов о необычных животных и растениях парков Нижнего Новгорода.
Оказывается, живая экзотика встречается не только в заповедниках. Флора и фауна городских парков тоже могут удивить. Например, в парке «Швейцария», в студгородке ННГУ и на Щелоковском хуторе обитает ласка. Самый компактный представитель отряда хищных, но при этом один из самых ловких, сильных и агрессивных охотников (в кровожадности и бесстрашии не уступает своим родственникам по семейству куньи, в том числе известному бандиту из Африки – медоеду). Миниатюрный (от носа до кончика хвоста – 20 см) зверек, оказавшись в курятнике, например, не оставит в живых никого. Если же поднять голову, то в кроне деревьев можно увидеть (хотя скорее услышать тоскливые завывания) другого хищника – серую неясыть.
Сергей Фантом
орнитолог, фотограф, автор телеграм-канала BIRDS-N-ROLL
Это сова средних размеров (примерно с ворону или чуть больше), которая обычно гнездится в старых лиственных лесах, где можно найти дуплистые деревья для гнездования. В Нижнем Новгороде ее можно встретить, например, в парке Швейцария – в «диких, лесных» участках парка пара этих сов каждый год выводит птенцов. Сами совы гнезд не строят, а занимают готовые постройки других птиц или же дупла, образовавшиеся в результате старения, разрушения деревьев, поэтому в зрелом лесу, где не проводится «благоустройство» и «уборка», птиц гнездится намного больше. Питается серая неясыть мелкими грызунами и другими млекопитающими, а также птицами размером до голубя. Серая неясыть занесена в Красную книгу Нижегородской области с категорией 5 (численность восстанавливается).
Гуляя по темным аллеям «Швейцарии» с включенным фонариком, есть шанс, пусть он и невелик, привлечь массивного усача-кожевника (самки вырастают до 5 см в длину). Краснокнижный жук, независимо от пола, суров и может крепко ущипнуть своими мощными мандибулами любого, кто помешает ему размножаться. Это единственная цель его 3-недельной наземной жизни, поэтому взрослые особи практически ничего не едят.
Продолжением рода, а точнее гнездованием, озабочен и другой краснокнижный вид: на озерах Ленинского, Автозаводского районов трудится лучший строитель нашей пернатой фауны – ремез. Его гнездо напоминает толстую шерстяную рукавицу, подвешенную обычно в густом ивняке над водоемом или неподалеку от него. А в это время в воде (почти повсеместно в Нижнем) копошатся пришельцы из Северной Америки – ондатры (маленькие бобры без хвоста-лопаты). И эти ребята из той редкой группы животных, которых становится все больше.
А в Сормовском парке, у кромки берега одноименного озера (да и практически во всех водоемах нашего города), расставляет свои ловчие пузыри (это научное название) пузырчатка. Это хищное водное растение занесено в Красную книгу России, как и обитающая на суше любительница мух и комаров росянка. В рационе пузырчатки – мелкие рачки, нематоды, личинки насекомых. Иногда ей удается схватить головастика!
Дмитрий Дегтярев
аспирант ННГУ им. Лобачевского (Институт биологии и биомедицины), преподаватель НГПУ им. Минина
Ловчие пузыри внутри полые, а сбоку имеют отверстие, прикрытое спускающимся сверху клапаном. Он легко отгибается внутрь, но наружу – никак. Вокруг клапана расположены волоски, придающие пузырьку сходство с маленьким водным рачком дафнией. Дафнии обманываются этим сходством (волоски также привлекают их клейкими выделениями), направляются к пузырю, задевают клапан и их втягивает внутрь этого пузыря меньше, чем за миллисекунду. Там они мгновенно погибают, а продукты их разложения идут на питание пузырчатки. Кстати, обнаружить пузырчатку можно не только вглядываясь в поверхность воды, но и по цветению, которое наступает в середине лета. Над водой на достаточно длинных цветочных стрелках возвышаются ярко-желтые цветки, при этом корня у растения нет.
В «Швейцарии» также можно встретить и 2 уникальных растения из семейства орхидных: любку зеленоцветную (занесена в международную Красную книгу!) и дремлик широколистный (охраняется Международным союзом охраны природы (МСОП) и занесен в Красные книги около 30 регионов России, включая наш).
А вот численность скорпионницы обыкновенной – химеры из мира насекомых («жало» – грозного представителя пустыни, крылья – слепня, брюхо – кузнечика, клюв «как у орла», и это чудо природы к тому же еще и бегает!) – не вызывает опасений. Они любят укромные участки парков (от «Дубков» до «Кулибина»): около лесных тропинок, среди кустарников, в зарослях высокой травы и рядом с влажными местами. Для человека скорпионница не опасна, не ядовита, не жалит и не нападает. В парковой экосистеме они выполняют роль санитаров, поедая трупики насекомых, помет птиц, падаль, не прочь также полакомиться лепестками цветов и нектаром (всё это входит в обязательный список романтических подарков для самок).
Татьяна Попкова
старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В траве городских парков обитает майка обыкновенная. Это необычного вида темный жук с массивным, раздутым брюшком и укороченными надкрыльями. Особенно интересен ее жизненный цикл: личинка-триунгулин забирается на цветок и буквально поджидает пчел. Если она зацепится за подходящего хозяина, то попадет в его гнездо, где будет развиваться за счет поедания личинок и яиц пчел, а также запасов пыльцы и нектара, приготовленных для пчелиного потомства. Брать в руки насекомое не стоит: при раздражении жук может выделять едкое защитное вещество – кантаридин, которое способно раздражать кожу и слизистые.
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