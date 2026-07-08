5-сантиметровые жуки, кровожадные ласки, птицы, живущие в гнездах-рукавицах, а еще редчайшие в мире (!) цветы

Гуляя по темным аллеям «Швейцарии» с включенным фонариком, есть шанс, пусть он и невелик, привлечь массивного усача-кожевника (самки вырастают до 5 см в длину). Краснокнижный жук, независимо от пола, суров и может крепко ущипнуть своими мощными мандибулами любого, кто помешает ему размножаться. Это единственная цель его 3-недельной наземной жизни, поэтому взрослые особи практически ничего не едят.

Продолжением рода, а точнее гнездованием, озабочен и другой краснокнижный вид: на озерах Ленинского, Автозаводского районов трудится лучший строитель нашей пернатой фауны – ремез. Его гнездо напоминает толстую шерстяную рукавицу, подвешенную обычно в густом ивняке над водоемом или неподалеку от него. А в это время в воде (почти повсеместно в Нижнем) копошатся пришельцы из Северной Америки – ондатры (маленькие бобры без хвоста-лопаты). И эти ребята из той редкой группы животных, которых становится все больше.