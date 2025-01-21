Анна Артамонова, волонтер:

Я приехала в Анапу в составе делегации Волонтерского центра Нижегородской области. Нас было больше 80 человек. Проезд, проживание и питание были заранее организованы. Было много волонтеров из Санкт-Петербурга, Казани, Курска, Республики Коми, которые приезжали самостоятельно.

Меня распределили на реабилитацию птиц после мойки. Конкретно отмыванием птиц занимаются более опытные волонтеры. В мои задачи входило давать животным лекарства, кормить, содержать в чистоте их временные жилища и следить за самочувствием. На попечении у группы волонтеров около 30 особей. Все наши действия контролировали орнитологи.

Основными нашими подопечными были чомги – это крупные водоплавающие птицы, которые практически все время проводят в воде. Среди особей, с которыми работали волонтеры на нашей точке, не было ни бакланов, ни чаек. Бакланы, кстати, занесены в Красную книгу Краснодарского края, поэтому работать с ними имеют право только специалисты.

Эта история не про розовых пони. Каждая птица содержится в отдельной коробке, но долго они в ней находиться не могут – у них сохнут лапы, начинается обезвоживание. После реабилитации пернатых отправляют в специализированные центры, где есть вольеры и бассейны с водой. В Анапе таких нет, поэтому всех птиц перенаправляли в Краснодар и Ставрополь. По дороге многие погибают. Обычно это связано с серьезным поражением организма из-за отравления мазутом.