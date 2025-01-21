Прошло уже больше месяца с крушения танкеров в Керченском проливе. В акватории оказалось по меньшей мере три тысячи тонн топочного мазута. Он тяжелее воды и при попадании в нее сразу оказывается на дне. Единственный доступный способ собрать мазут – с береговой линии, дождавшись, когда его туда вынесет волной. Ситуация осложняется еще и тем, что разлив этого вида нефтепродуктов происходит впервые и как таковых технологий сбора не существует. Опрошенные нами эксперты говорят, что на восстановление местного природного комплекса уйдут десятилетия, для флоры и фауны есть угроза масштабных и необратимых последствий. Мы поговорили с волонтеркой из Нижнего, в январские каникулы она помогала спасать птиц, оказавшихся в зоне бедствия, по ним катастрофа ударила сильнее всего. Узнали, почему простым добровольцам не доверяют бакланов, как устроены реабилитационные центры пернатых, а главное, куда обращаться прямо сейчас тем, кто тоже хочет помочь.
Анна Артамонова, волонтер:
Я приехала в Анапу в составе делегации Волонтерского центра Нижегородской области. Нас было больше 80 человек. Проезд, проживание и питание были заранее организованы. Было много волонтеров из Санкт-Петербурга, Казани, Курска, Республики Коми, которые приезжали самостоятельно.
Меня распределили на реабилитацию птиц после мойки. Конкретно отмыванием птиц занимаются более опытные волонтеры. В мои задачи входило давать животным лекарства, кормить, содержать в чистоте их временные жилища и следить за самочувствием. На попечении у группы волонтеров около 30 особей. Все наши действия контролировали орнитологи.
Основными нашими подопечными были чомги – это крупные водоплавающие птицы, которые практически все время проводят в воде. Среди особей, с которыми работали волонтеры на нашей точке, не было ни бакланов, ни чаек. Бакланы, кстати, занесены в Красную книгу Краснодарского края, поэтому работать с ними имеют право только специалисты.
Эта история не про розовых пони. Каждая птица содержится в отдельной коробке, но долго они в ней находиться не могут – у них сохнут лапы, начинается обезвоживание. После реабилитации пернатых отправляют в специализированные центры, где есть вольеры и бассейны с водой. В Анапе таких нет, поэтому всех птиц перенаправляли в Краснодар и Ставрополь. По дороге многие погибают. Обычно это связано с серьезным поражением организма из-за отравления мазутом.
Местные жители старались нас поддержать. Очень трогательно было, когда они делились банками домашних компотов и солений, а накануне Рождества принесли большие кастрюли с домашним борщом, из местной кондитерской привезли большой торт.
В Телеграме есть чат, где общаются волонтеры и где можно узнать, какая помощь нужна в данный момент, – «Разлив нефти в Черном море». Все, кто хочет помочь, не просто скидывают деньги, а заказывают конкретные товары (грелки, например) в ПВЗ Анапы или Витязево.
Асхат Каюмов
лидер поволжского экологического движения, руководитель экологического центра «Дронт»
Концентрация нефтепродуктов в Анапе сейчас превышает все допустимые нормативы. Это приводит к массовой гибели фитопланктона, зоопланктона, бентоса – исчезает кормовая база у рыб, птиц и других животных. Гибнет много животных непосредственно от загрязнения мазутом, в первую очередь – птицы и млекопитающие (дельфины и не только). Части судов с мазутом все еще находятся в море и являются источником загрязнения, поэтому оценивать конечный ущерб для природных комплексов пока рано, но, по предварительным прикидкам, он будет исчисляться несколькими десятками миллиардов рублей.
Очистить полностью море от мазута искусственным способом очень сложно и дорого. Можно собрать существенную часть, но все равно останутся какие-то сгустки в придонном слое, они будут периодически выноситься штормами на берега. Море само очистится от загрязнений благодаря биологической деструкции нефтепродуктов, но на это уйдут десятилетия.
Павлик Лисицын
Ученый-зоолог
Отравление мазутом крайне опасно для птиц и может иметь как физиологические, так и поведенческие последствия. Мазут нарушает теплоизоляцию и плавучесть. Это приводит к переохлаждению даже в умеренно холодной воде. При попытке очистить перья птицы проглатывают мазут, что вызывает поражение внутренних органов. Долгосрочные последствия могут включать также снижение репродуктивной способности из-за токсического влияния на гормональный фон. Полное восстановление птиц возможно, но далеко не всегда. Даже помощь волонтеров может быть как полезной, так и потенциально опасной – своевременная очистка перьев и лечение значительно увеличивают шансы птиц на выживание, но недостаточная квалификация или использование неподходящих химических средств может усугубить проблему. Контакт с человеком иногда вызывает дополнительный стресс, который ухудшает состояние птиц.
Распространение мазута вредит не только птицам, но и всей морской и береговой экосистеме. Люди тоже страдают – загрязнение морепродуктов и питьевой воды представляет большой риск для здоровья местных жителей. Распространение мазута – это серьезная экологическая угроза, требующая слаженных действий ученых, волонтеров и государственных структур.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: предоставлены героями
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