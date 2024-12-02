В Нижнем создали экологическую настолку

Анастасия Плужникова, основатель проекта «РазДельно», создательница игры: «Идея выпуска собственной игры давно витала в воздухе. Решились, когда проводили игры на ВДНХ, где один из гостей стенда спросил, где такое можно купить. И тогда я поняла, что пора начинать. Мы будем расширять линейку игр по экотематике и сейчас в планах «Экопривычки» и «Экопрофессии», их механика тоже будет простой. Что касается игр для турниров – есть задумка сделать экономическую игру по отраслям, где будет подробно рассмотрена, например, область переработки отходов разных видов, лесопользование, водопользование и другие. Я хочу привлечь к разработке реальные предприятия. И максимально близко отобразить экономическую модель со всеми зависимостями рынка, спроса и предложений, экономических факторов и т.д.»