Дмитрий Огородцев: «Cпрос на химиков будет просто сумасшедший»

Что у вас было в школе по химии?

Каюсь – была четверка. Моя учительница Александра Гавриловна Кокушева сумела донести до меня, что химия – это наука наук, за что я ей безмерно благодарен. Больше того, я поступил в политех на химфак, но потом перевелся на социально-экономический, о чем до сих пор отчасти сожалею. Сейчас мне приходится восстанавливать знания, изучать химию с азов, с уровня первокурсника. Промышленный бизнес – это большая и серьезная игра, и чтобы им заниматься, нужно знать правила этой игры. Поэтому и учу матчасть – я должен понимать, как устроено производство, откуда что берется.

Почему вы решили создать «ОКАПОЛ»?

Я занимался медиабизнесом, машиностроением, металлургией, но потом понял, что в основе всего химия, без нее современная промышленность не работает. 98 процентов существующих отраслей используют продукцию химического комплекса. А одним из главных успехов этой науки являются полимеры и полимерные композиты. Вот мы сейчас стоим на тротуарной плитке – это композитный материал, в котором масса компонентов соединена между собой химическими связями. Красивая трава на газоне тоже зависит от химии, потому что при ее выращивании используют удобрения. Да что там, наш организм – сплошная химия, ДНК человека – тоже полимер!

Чем занимается ваше предприятие?

Современная техника и высокотехнологичные отрасли требуют применения материалов нового поколения – композиционных материалов, или поликомпозитов. Сейчас во всем мире выпускается огромное их количество, но доля России в общем объеме производства – менее одного процента. И это не потому, что у нас не хватает умных голов! Для того чтобы производить поликомпозиты, нам необходима отечественная технология, которая позволяет совмещать в композицию трудносовместимые или несовместимые компоненты полимерных смесей за счет комбинации свойств полимеров. Как раз этим мы и занимаемся.

С этого момента, пожалуйста, помедленнее. Начнем с азов – что такое полимер?

Полимер – это вещество, молекула которого состоит из большого количества повторяющихся фрагментов, поэтому ее называют молекулярной цепочкой. Мы придумали, как прививать на эту цепочку определенные вещества, которые изменяют свойства полимера, в результате чего их можно совмещать или соединять между собой в композиции. Скажем, в обычной колбасной упаковке до 15 различных полимерных слоев, не совместимых между собой, – значит нужно придумать, как их совместить. Мы как раз эту технологию и разрабатываем. Сейчас мы уже вывели на рынок продуктовую линейку из 9 продуктов, по 7 из которых мы единственные, кто их может производить. Это полностью наша отечественная разработка, поэтому мы не зависим от импортного оборудования и сырья.