Дмитрий Огородцев: «Cпрос на химиков будет просто сумасшедший»

В будущее возьмут тех, кто владеет химией, – уверен создатель и владелец первого в России завода умных полимеров «ОКАПОЛ». Поэтому Дмитрий Огородцев усердно штудирует теорию высокомолекулярных соединений, а в свободное время много читает, пишет музыку и ищет просветления на берегах Байкала.
Что у вас было в школе по химии?
Каюсь – была четверка. Моя учительница Александра Гавриловна Кокушева сумела донести до меня, что химия – это наука наук, за что я ей безмерно благодарен. Больше того, я поступил в политех на химфак, но потом перевелся на социально-экономический, о чем до сих пор отчасти сожалею. Сейчас мне приходится восстанавливать знания, изучать химию с азов, с уровня первокурсника. Промышленный бизнес – это большая и серьезная игра, и чтобы им заниматься, нужно знать правила этой игры. Поэтому и учу матчасть – я должен понимать, как устроено производство, откуда что берется.
Почему вы решили создать «ОКАПОЛ»?
Я занимался медиабизнесом, машиностроением, металлургией, но потом понял, что в основе всего химия, без нее современная промышленность не работает. 98 процентов существующих отраслей используют продукцию химического комплекса. А одним из главных успехов этой науки являются полимеры и полимерные композиты. Вот мы сейчас стоим на тротуарной плитке – это композитный материал, в котором масса компонентов соединена между собой химическими связями. Красивая трава на газоне тоже зависит от химии, потому что при ее выращивании используют удобрения. Да что там, наш организм – сплошная химия, ДНК человека – тоже полимер!
Чем занимается ваше предприятие?
Современная техника и высокотехнологичные отрасли требуют применения материалов нового поколения – композиционных материалов, или поликомпозитов. Сейчас во всем мире выпускается огромное их количество, но доля России в общем объеме производства – менее одного процента. И это не потому, что у нас не хватает умных голов! Для того чтобы производить поликомпозиты, нам необходима отечественная технология, которая позволяет совмещать в композицию трудносовместимые или несовместимые компоненты полимерных смесей за счет комбинации свойств полимеров. Как раз этим мы и занимаемся.
С этого момента, пожалуйста, помедленнее. Начнем с азов – что такое полимер?
Полимер – это вещество, молекула которого состоит из большого количества повторяющихся фрагментов, поэтому ее называют молекулярной цепочкой. Мы придумали, как прививать на эту цепочку определенные вещества, которые изменяют свойства полимера, в результате чего их можно совмещать или соединять между собой в композиции. Скажем, в обычной колбасной упаковке до 15 различных полимерных слоев, не совместимых между собой, – значит нужно придумать, как их совместить. Мы как раз эту технологию и разрабатываем. Сейчас мы уже вывели на рынок продуктовую линейку из 9 продуктов, по 7 из которых мы единственные, кто их может производить. Это полностью наша отечественная разработка, поэтому мы не зависим от импортного оборудования и сырья.
Вы часто выступаете перед студентами и молодыми предпринимателями, мотивируете их идти на химические предприятия. Что вы им говорите?
Я им говорю, что химическая промышленность сейчас в топе, а с учетом того, что идет химизация всех отраслей, спрос на химиков будет просто сумасшедший. И тот, кто успеет запрыгнуть в этот вагон, поверьте, станет высокооплачиваемым специалистом. Как раз вчера встречался со студентами, спросил их: «Ребята, что вам нужно, чтобы вы пришли к нам работать?» Они четко знают, чего хотят, но ни один не может объяснить, чем он сам может быть полезен. ОК, я как работодатель готов удовлетворить ваши хотелки прямо сейчас, но для этого вы должны обладать знаниями и компетенциями. И вынужден констатировать, что приходится выбирать не из тех, у кого есть компетенции, а из тех, у кого есть желание работать.
Социологи во всем мире отмечают это свойство зумеров – завышенные требования к работодателю. Это беда всего поколения.
Это беда не поколения, а всего нашего общества. Нам нужно восстановить престиж рабочих профессий. Какое желание у ребенка будет идти учиться на рабочего, если он видит, что блогеры или тиктокеры зарабатывают кучу денег, вокруг них создается эфемерная модель красивой жизни. Вы лучше покажите ему успешного разработчика, например, молодого ученого из команды «ОКАПОЛа»: он из студента-химика дорос до эксперта, к которому прислушивается целая отрасль! И да, он зарабатывает деньги.
Если не секрет, сколько вы платите своим сотрудникам?
У нас на заводе специалист в среднем имеет от 150 тысяч рублей. А если он что-то разработал, то свыше двухсот. И это стабильные деньги. Сейчас в Дзержинске зарплата на промышленных предприятиях на 20 процентов выше, чем в Нижнем Новгороде.
Ваши дети тоже разбираются в химическом производстве, как и вы?
У меня трое детей. Старшая дочь – профессиональный лингвист, младший сын только пошел в школу. А средний, Матвей, сейчас учится в Дзержинском политехе и работает на нашем предприятии. Он думал, что придет на завод и сразу получит шикарный кабинет как сын хозяина, а вместо этого получил швабру и тряпку – начинал как уборщик. Мне было важно донести до него простую житейскую истину: успех – это большой упорный труд, настойчивость и обучение. Иногда может быть и удача, но в первую очередь – тяжелая работа. И всегда нужно начинать с себя! Поработав уборщиком, грузчиком, упаковщиком, Матюха очень гордится тем, что освоил профессию оператора линии. За пять лет он прошел все стадии карьерного роста в рабочих профессиях и теперь, зная матчасть, пробует себя в качестве помощника операционного директора.
Вы считаете, что даже дети состоятельных родителей должны жить на собственный заработок?
Да, именно поэтому мой сын начинает трудиться со стартовых позиций, чтобы понять: вот что ты имеешь, когда у тебя нет опыта и знаний, когда не обладаешь никакими компетенциями. Так приходит осознание того, сколько стоит низкоквалифицированный труд, а сколько – высококвалифицированный. Больше денег – больше ответственности. А дальше делай выбор сам: нравится тебе такая жизнь или нет.
Это похоже на западный подход к воспитанию.
Не западный, а нормальный человеческий. Друзья мне часто говорят, что я воспитываю детей в излишне спартанских условиях. Но истина в том, что хорошие времена рождают слабых людей, трудные времена – сильных. Я хочу, чтобы страна, в которой я живу, была сильной, а значит и люди в ней должны быть сильными. И начинать нужно с себя, со своих детей.
Школа 90-х годов помогла вам в жизни и в бизнесе?
Мы росли на границе двух эпох, балансировали между новыми и старыми ценностями, старались разобраться в еще непонятном мире бизнеса и рекламы. Девяностые научили меня ощущать себя внутренне абсолютно свободным, ведь заставить что-то делать против нашей воли невозможно. Благодаря тому времени я умею, извините за непарламентскую риторику, отвечать за базар. Я считаю, что главное в жизни – уметь отвечать за свои слова и тем более за поступки.
Вы только что вернулись с острова Ольхон на Байкале. Чем вы там занимались?
Для меня Байкал – это то место, где я могу побыть один на один с собой и найти нужные мне ответы внутри себя. Я там был уже третий раз, объехал весь Ольхон – от залива Мандархан до мыса Хобой. И каждый раз открываю его с новой стороны.
В одном интервью вы рассказывали, что мечтали стать музыкантом…
Это был юношеский максимализм – хотелось популярности, славы. Я окончил музыкальную школу по классу аккордеона, умею играть на фортепиано, гитаре, ударных, балалайке, немного на скрипке и виолончели – словом, на всех инструментах, кроме духовых. У нас была группа «Магистр», которая играла русский рок, мы сами сочиняли песни, гастролировали, но в определенный момент мне пришлось делать выбор, кем быть в жизни, и я выбрал бизнес. До сих пор иногда слушаю наши старые записи – вроде наивные вещи, но при этом достаточно глубокие.
То есть музыку вы забросили?
Нет, у меня есть музыкальная студия, куда я иногда прихожу, чтобы отвлечься, выплеснуть эмоции. И до сих пор сочиняю, но только для себя и узкого круга близких людей. Это для меня как второй Байкал.
Недавно вы переехали жить в Дзержинск. Почему?
Потому что это красивый и удобный город и вся его красота доступна жителям. Не верьте тем, кто называет Дзержинск грязным, там очень чисто. А река просто сказочная! Не зря раньше это место называли нижегородской Ялтой или Ривьерой. Последнее время я наблюдаю за тем, как меняется в лучшую сторону отношение жителей к своему городу. И он платит им взаимностью, становится еще прекрасней.
Куда вы посоветуете там сходить?
Для начала обойдите весь Дзержинск, чтобы понять, где вы комфортнее всего себя чувствуете. Уверен, что любой человек, который приедет туда с чистыми помыслами и сердцем, найдет там себя. Сам я люблю бывать на берегу Оки недалеко от Желнино, откуда открывается вид на изгиб реки, на Дудин монастырь. Очень хочется, чтобы там устроили парк, это одно из самых красивых мест в Нижегородской области.
Текст: Сергей Костенко
Арт-директор: Анна Лутошаина
Фото: Вера Колесова
Волосы: Анастасия Образумова
Стиль: Анастасия Копейкина
Одежда: Kichka, NechegoNadet, CLEO, befree, El Tempo, Men’s look, Henderson, Affex
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