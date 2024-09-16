Дракон из старой оргтехники, пирамида из тысячи крышек, панно из разбитой посуды

На выставке «Зеленый квадрат» в Нижнем Новгороде представлено 16 экспонатов, которые организаторы несколько месяцев отбирали среди работ 561 художника. Тут есть сказочный дракон Уроборос из списанной оргтехники (что-то вроде символа прогресса), панно «Матушка-Природа» из разбитой посуды, «золотой» слон из сапог и труб, анаморфная инсталляция-иллюзия амурского тигра, призывающие к действию ноги «НАСЛЕДИ(е)ЛИ», рака-отшельник, несущий на себе ведро из-под краски, напоминающий о проблемах загрязнения пляжей. А кроме того пирамида из тысячи крышек и инсталляция «Средства массовой пластификации». Выставка открыта до 1 октября.