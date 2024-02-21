Бросаем быть токсичной дрянью. Становимся экологичными с понедельника

«НН.Собака.ru» топит за то, чтобы оставить след в истории, а не на теле планеты, поэтому придерживается экологичного образа жизни. Экономить электричество, воду, сдавать батарейки и лампочки — это понятно. Но мы придумали кое-что еще.
Отряхивайте ноги, когда садитесь в такси
Главная проблема всех таксистов зимой – пассажиры, которые пытаются устроить филиал Венеции под их ногами. От обилия влаги появляется не только окисление и ржавчина, но и плесень. И может, вы этого водителя никогда в жизни больше не увидите, а рейтинг он вам занизит.
Пейте без соломинки
Бесполезный атрибут любого бара, долго разлагается и так и норовит застрять в горле брата нашего меньшего. Соломинки, сделанные не из пластика, кажутся безопасными, но на самом деле некоторые из них содержат вредные для здоровья людей и животных вещества. Поэтому вовсе откажитесь от трубочки – пососать всегда успеете.
Сдавайтесь! И сдавайте старые вещи в переработку
Переставайте быть Плюшкиным и складировать ненужные вещи, которые давно просят об утилизации. Благо в нашем городе есть специальные организации, которые сочетают переработку и помощь нуждающимся. Их много, открывайте интернет и ищите ближайшую точку. Или можно сдать на переработку в Zarina и получить бонусы, которые можно будет потратить на нужные вещи.
Пейте «Кофе со мной» из многоразового стакана
Для тех, кто не может представить день без арабики на миндальном из спешелти-кофейни, мы запустили экологическую инициативу «Кофе со мной». Берите любимые напитки с собой в многоразовом стакане и получайте на них скидку 15%. Полный список заведений здесь.
Не используйте одноразовые тканевые маски для лица
Красота требует жертв, но не пластиковых. За тонной упаковки прячутся одноразовые тканевые маски. Они, как и влажные салфетки, сделаны из смеси материалов, которые не разлагаются. Для экопотребления подойдут маски и гели в банках
Обновите кормушки
Следите за кормушками, которые сами же повесили для птиц сто лет назад. Старые и испорченные семена вряд ли будут полезны для их здоровья. А сломанные кормушки лучше снять наконец с измученного дерева.
В магазине:
- Используйте тканевые или многоразовые сумки, чтобы упаковать покупки. К тому же, это не только экологично, но и красиво. Большое разнообразие принтов, цветов и форм есть у Pichshop
- Пользуйтесь мешочками для фруктов вместо полиэтиленовых пакетов.
- Дайте шанс не самым «красивым» овощам и фруктам на витрине, даже если их форма не самая ровная и «фотогеничная». И не забывайте про одинокие бананы. Кстати, есть целое движение #спасибанан
Не покупайте новую шубу — перешейте старую
Если захотелось почувствовать себя героем клипа «Дико, например», не надо бежать в ближайший банк и оформлять кредит на новую шубу. Можно спокойно перешить старую, например, в «Твой бывший» и сохранить жизнь целому семейству хвостатых.
Откажитесь от одноразовых бритв
Брить или не брить – личный выбор каждого, главное, чтобы это не были одноразовые бритвенные станки. В их составе сложно разделяемые пластик и металл, они рассчитаны на 5—7 использований, а перерабатывать их пока не научились. Лучше использовать многоразовые или Т-однообразные бритвы.
Не покупайте шарики и фейерверки
Прокляните воздушные шарики, они пустые как ваш бывший и также сильно засоряют окружающую среду. И не взрывайте фейерверки, это буквально деньги на ветер с парниковыми газами в комплекте.
Текст: Катерина Смирнова, Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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