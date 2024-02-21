Бросаем быть токсичной дрянью. Становимся экологичными с понедельника

Отряхивайте ноги, когда садитесь в такси

Главная проблема всех таксистов зимой – пассажиры, которые пытаются устроить филиал Венеции под их ногами. От обилия влаги появляется не только окисление и ржавчина, но и плесень. И может, вы этого водителя никогда в жизни больше не увидите, а рейтинг он вам занизит.

Пейте без соломинки

Бесполезный атрибут любого бара, долго разлагается и так и норовит застрять в горле брата нашего меньшего. Соломинки, сделанные не из пластика, кажутся безопасными, но на самом деле некоторые из них содержат вредные для здоровья людей и животных вещества. Поэтому вовсе откажитесь от трубочки – пососать всегда успеете.

Сдавайтесь! И сдавайте старые вещи в переработку

Переставайте быть Плюшкиным и складировать ненужные вещи, которые давно просят об утилизации. Благо в нашем городе есть специальные организации, которые сочетают переработку и помощь нуждающимся. Их много, открывайте интернет и ищите ближайшую точку. Или можно сдать на переработку в Zarina и получить бонусы, которые можно будет потратить на нужные вещи.