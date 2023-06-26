В Нижнем ликвидируют 14 опасных объектов

В числе объектов: мазутохранилища, нефтеямы, отходы предприятий органического синтеза.

Кроме того, при нижегородском Минэкологии создан научно-технический совет. Эксперты будут рекомендовать технические решения ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

В состав совета вошли представители ведущих нижегородских вузов, академики РАН и ученые из других регионов.







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Фото: unsplash