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Экология

В Нижнем ликвидируют 14 опасных объектов

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В регионе ликвидируют 14 наиболее опасных объектов. На разработку проектно-сметной документации пойдет более 200 миллионов рублей.

 

В числе объектов: мазутохранилища, нефтеямы, отходы предприятий органического синтеза.

Кроме того, при нижегородском Минэкологии создан научно-технический совет. Эксперты будут рекомендовать технические решения ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

В состав совета вошли представители ведущих нижегородских вузов, академики РАН и ученые из других регионов.



 

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Фото: unsplash

 

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