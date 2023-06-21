Акция «Раздельно» в Нижнем

Акция «Электронный сбор» стартует уже в эту субботу. 24 июня горожане смогут сдать на переработку бумагу и картон, стекло, батарейки, некрупную бытовую технику и многое другое.
Откроется шесть точек:
- 10:30-12:30 — Автозавод (площадь Киселева)
- 11:00-13:00 — Ленина, 46 (администрация Ленинского района)
- 11:30-13:30 — Мыза (напротив ТЦ «Жанто-2»)
- 12:00-14:00 — Дарьино (остановка общественного транспорта)
- 12:00-14:00 — а/с Сенная (сквер завода Петровского)
- 10:30-12:00 — Кстово (Кап. Рачкова, 12)
Подробности здесь.
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Фото: unsplash
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