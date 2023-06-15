В парке «Светлоярский» расчищают озеро

Сейчас работы проходят на участке озера со стороны улицы Мокроусова, а потом рабочие продвинутся в сторону улицы Светлоярской и Гаугеля. Здесь используют многофункциональные самоходные амфибии «Боцман М».
Установки чистят прибрежную зону почти на три метра для удобства схода отдыхающих в воду. Они специальными ковшами сначала убирают камыш вместе с корнями. Затем установят тубы, куда с помощью оборудования выкачают илистое содержание дна.
Очищенную воду вернут в озеро. А ил уложат на специальные участки, как плодородный слой.
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Фото: архив организаторов
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