18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В парке «Светлоярский» расчищают озеро

Поделиться:

Сейчас работы проходят на участке озера со стороны улицы Мокроусова, а потом рабочие продвинутся в сторону улицы Светлоярской и Гаугеля. Здесь используют многофункциональные самоходные амфибии «Боцман М».

 

Установки чистят прибрежную зону почти на три метра для удобства схода отдыхающих в воду. Они специальными ковшами сначала убирают камыш вместе с корнями. Затем установят тубы, куда с помощью оборудования выкачают илистое содержание дна.

Очищенную воду вернут в озеро. А ил уложат на специальные участки, как плодородный слой.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: