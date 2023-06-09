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Экология

Экоакция в Нижнем

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С 11 по 27 июня в Нижнем будет работать электрическая «Газель e-NN». Можно сдать пластиковые бутылки на переработку и получить в подарок экосредство.

 

Локации, где сдать пластик:

  • 11 июня, 14:00–20:00 — Сормовский парк
  • 14 июня, 6:00–09:00 и 15:00–18:00 — Главная проходная ГАЗ
  • 17 июня, 14:00–20:00 — парковка ТРЦ «Седьмое небо»
  • 21 июня, 13:00–19:00 — офис SYNERGETIC, Плотничный переулок, 2
  • 24 июня, 14:00–20:00 — парковка ТРЦ «Жар-Птица»
  • 27 июня, 7:00–10:00 — офис ГК «СТТ», проспект Ленина, 107



 

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Фото: unsplash

 

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