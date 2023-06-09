Экоакция в Нижнем

С 11 по 27 июня в Нижнем будет работать электрическая «Газель e-NN». Можно сдать пластиковые бутылки на переработку и получить в подарок экосредство.
Локации, где сдать пластик:
- 11 июня, 14:00–20:00 — Сормовский парк
- 14 июня, 6:00–09:00 и 15:00–18:00 — Главная проходная ГАЗ
- 17 июня, 14:00–20:00 — парковка ТРЦ «Седьмое небо»
- 21 июня, 13:00–19:00 — офис SYNERGETIC, Плотничный переулок, 2
- 24 июня, 14:00–20:00 — парковка ТРЦ «Жар-Птица»
- 27 июня, 7:00–10:00 — офис ГК «СТТ», проспект Ленина, 107
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Фото: unsplash
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