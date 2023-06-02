Создание экотропы «Тайны реки Левинки» началось в Нижнем Новгороде. Здесь появятся смотровые площадки, домики для насекомых и арт-объектов. Завершить работы планируют в ноябре.
Экотропа» станет «зеленым кабинетом» для школьников, где у них будут проходить уроки биологии, физкультуры и физики, а также площадкой для экологического просвещения жителей.
Левинка — уникальный природный объект для Заречной части города. Там насчитывается более 40 видов растений, 80 видов водных беспозвоночных, около 8 видов рыб, более 60 видов насекомых, свыше 40 видов птиц и десятки видов млекопитающих.
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Фото: unsplash
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