Нижегородцы могут сдать одежду на переработку

Все желающие могут принести старые хлопковые полотенца и постельное белье. Старые вещи из хлопка и смесовые ткани с большим содержанием хлопка пойдут на переработку.

Не примут: изделия из 100% синтетики, нижнее белье, носки и чулки.

Принести старую одежду можно в торговые центры. Пункты приема вещей будут располагаться на первом этаже в ТРЦ «Жар-Птица» и «Седьмое небо», а также у центральных входов и на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками с 13:00 до 15:00 и на парковке ТЦ «Небо» за Средным рынком.





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Фото: unsplash