Нижегородцы могут сдать одежду на переработку

Акция «Дай одежде вторую жизнь» пройдет в Нижнем 20 мая. Сдать одежду можно будет на нескольких площадках. Вещи отправят в приюты для животных, на переработку и на благотворительность для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Все желающие могут принести старые хлопковые полотенца и постельное белье. Старые вещи из хлопка и смесовые ткани с большим содержанием хлопка пойдут на переработку.
Не примут: изделия из 100% синтетики, нижнее белье, носки и чулки.
Принести старую одежду можно в торговые центры. Пункты приема вещей будут располагаться на первом этаже в ТРЦ «Жар-Птица» и «Седьмое небо», а также у центральных входов и на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками с 13:00 до 15:00 и на парковке ТЦ «Небо» за Средным рынком.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)