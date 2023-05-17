18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Нижнем стартует «Марафон рек»

Поделиться:

Акция по очистке берегов «Марафон рек» стартует в Нижнем 20 мая в 11:00.

 

«День Волги» в городе масштабируется и превращается в масштабную акцию по очистке берегов Волги.

Нижегородцев приглашают на семейный эко-праздник с квестами для всех участников, мастер-классами для детей. Участники получат призы за самое большое количество собранных отходов. Весь инвентарь дадут на месте.

Зарегистрироваться и узнать подробность можно на сайте.

площадка около Нижегородского Планетария им. Гречко (ул. Революционная, 20)
  

 



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: