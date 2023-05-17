В Нижнем стартует «Марафон рек»

«День Волги» в городе масштабируется и превращается в масштабную акцию по очистке берегов Волги.

Нижегородцев приглашают на семейный эко-праздник с квестами для всех участников, мастер-классами для детей. Участники получат призы за самое большое количество собранных отходов. Весь инвентарь дадут на месте.

Зарегистрироваться и узнать подробность можно на сайте.

площадка около Нижегородского Планетария им. Гречко (ул. Революционная, 20)







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Фото: фотобанк