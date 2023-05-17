В Нижнем стартует «Марафон рек»

Акция по очистке берегов «Марафон рек» стартует в Нижнем 20 мая в 11:00.
«День Волги» в городе масштабируется и превращается в масштабную акцию по очистке берегов Волги.
Нижегородцев приглашают на семейный эко-праздник с квестами для всех участников, мастер-классами для детей. Участники получат призы за самое большое количество собранных отходов. Весь инвентарь дадут на месте.
Зарегистрироваться и узнать подробность можно на сайте.
|площадка около Нижегородского Планетария им. Гречко (ул. Революционная, 20)
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)