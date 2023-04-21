Реконструкцию станции аэрации завершат к концу 2024 года

Реконструкция станции позволит в разы снизить воздействие на Волгу, а также повысить качество и надежность оказания коммунальных услуг, связанных с водоотведением.
В работе находятся девять из 86 объектов, которые предстоит реконструировать. Сейчас задействованы 173 человека, а к маю будет уже 250.
На выполнение реконструкции станции аэрации выделено 10,8 миллиарда рублей. Срок выполнения работ по договору – четвертый квартал 2024 года.
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Фото: телеграм-канал «Мой НН»
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