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«Электронный сбор» стартует в Нижнем

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Весенняя акция «Электронный сбор» пройдет в столице Приволжья. 9 апреля с 13:00 до 15:00 горожане смогут сдать на переработку ненужную бытовую технику и электронику, гаджеты и даже детские пластиковые игрушки.

 

На акции можно будет сдать: провода, сломанные мобильные телефоны, нерабочую компьютерную и бытовую технику, игровые устройства, инструменты, видео- и музыкальные устройства.

В этот раз не примут: батарейки, лампочки, детские игрушки, диски и пластиковые карты.

Технику можно сдать на парковках:

  • ТЦ «Седьмое небо» (напротив входа в ТЦ сразу после Castorama)
  • ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией)
  • ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской)
  • ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской)
  • у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки

 

 

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Фото: unsplash

 

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