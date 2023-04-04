«Электронный сбор» стартует в Нижнем

Весенняя акция «Электронный сбор» пройдет в столице Приволжья. 9 апреля с 13:00 до 15:00 горожане смогут сдать на переработку ненужную бытовую технику и электронику, гаджеты и даже детские пластиковые игрушки.
На акции можно будет сдать: провода, сломанные мобильные телефоны, нерабочую компьютерную и бытовую технику, игровые устройства, инструменты, видео- и музыкальные устройства.
В этот раз не примут: батарейки, лампочки, детские игрушки, диски и пластиковые карты.
Технику можно сдать на парковках:
- ТЦ «Седьмое небо» (напротив входа в ТЦ сразу после Castorama)
- ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией)
- ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской)
- ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской)
- у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки
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Фото: unsplash
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