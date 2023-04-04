«Электронный сбор» стартует в Нижнем

На акции можно будет сдать: провода, сломанные мобильные телефоны, нерабочую компьютерную и бытовую технику, игровые устройства, инструменты, видео- и музыкальные устройства.

В этот раз не примут: батарейки, лампочки, детские игрушки, диски и пластиковые карты.

Технику можно сдать на парковках:

ТЦ «Седьмое небо» (напротив входа в ТЦ сразу после Castorama)

ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией)

ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской)

ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской)

у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки

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Фото: unsplash