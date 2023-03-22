В Нижнем рекультивируют две масштабные свалки

Сейчас на этих территориях идут работы по укладке временных дорог и площадок.

Площадь объекта на Московском шоссе — 16,39 гектаров, на котором накоплено более 140 тысяч кубометров отходов. На улице Заовражной площадь свалки занимает более 3 гектара с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

После рекультивации у территории на Московском шоссе появится новое хозяйственное предназначение — ее вовлекут в экономическую деятельность города. А склон на Заовражной укрепят.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: мэр города