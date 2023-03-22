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Экология

В Нижнем рекультивируют две масштабные свалки

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В рамках проекта «Чистая страна» в Нижнем рекультивируют свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Приокском районе. Они включены в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

 

Сейчас на этих территориях идут работы по укладке временных дорог и площадок.

Площадь объекта на Московском шоссе — 16,39 гектаров, на котором накоплено более 140 тысяч кубометров отходов. На улице Заовражной площадь свалки занимает более 3 гектара с накоплением более 33 тысяч кубометров отходов.

После рекультивации у территории на Московском шоссе появится новое хозяйственное предназначение — ее вовлекут в экономическую деятельность города. А склон на Заовражной укрепят.



 

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Фото: мэр города

 

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