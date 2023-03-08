Аппараты по приему вторсырья за вознаграждение появились в Нижнем

Всего планируется установить 30 пунктов приема и организовать работу всей цепочки сбора и сортировки вторсырья.

Аппараты принимают для переработки алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Работают они круглосуточно и рассчитаны на сбор до 500 килограмм вторсырья в течение дня.

Устройства определяют, какая именно продукция в них помещена, с помощью цифрового зрения.

В планах: расширить виды принимаемого вторсырья, разработать линейку аппаратов для установки в помещениях и наладить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash