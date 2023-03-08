Аппараты по приему вторсырья за вознаграждение появились в Нижнем

Уже установлено три «умных» пункта на Верхнепечерской, 7/3, проспекте Гагарина, 29Е и Лысогорской, 89. Первые два уже работают, а последний в ближайшее время подключат к электричеству. Еще пять аппаратов появится в марте.
Всего планируется установить 30 пунктов приема и организовать работу всей цепочки сбора и сортировки вторсырья.
Аппараты принимают для переработки алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Работают они круглосуточно и рассчитаны на сбор до 500 килограмм вторсырья в течение дня.
Устройства определяют, какая именно продукция в них помещена, с помощью цифрового зрения.
В планах: расширить виды принимаемого вторсырья, разработать линейку аппаратов для установки в помещениях и наладить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Фото: unsplash
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