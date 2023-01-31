Нижегородская область — лидер России по созданию экопунктов

В таких пунктах можно сдать пластик, бумагу с картоном, металл и стекло. Какие-то пункты принимают и другие отходы — бытовую технику, мебель, пленку, спил растений, текстиль и опасные отходы. После попадания в пункты отходы направляются на переработку.

Работа экопунктов отвечает принципам экономики замкнутого цикла. В таком случае отходы становятся сырьем: запускается множество экономических процессов.

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Фото: unsplash