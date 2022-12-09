Национальный парк создадут в Заволжье

В 2021 году под размещение парка одобряли пять территорий: Заволжский, Камско-Бакалдинский, Пустынский, Килемарский и Ичалковский участки. Оценивались их природоохранная ценность и рекреационный потенциал.

Окончательный выбор территории — Поволжский участок. Он представляет собой пойму Волги с участками лесов из дуба, ветлы и осокоря, а также ковыльной степи (единственной в Нижегородском Заволжье).

Кроме того, здесь можно найти высокие песчаные дюны с древовидными можжевельниками. А на территории обитают 33 редких вида из региональной Красной книги.

Сейчас определяются границы будущего парка, у нее будет статус особо охраняемой природной территории.







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Фото: unsplash