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Экомарафон стартует в Нижнем

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Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Нижегородской области с 15 ноября по 30 декабря. Команда проекта привлекает внимание общественности к истощению древесного сырья и стремится возродить традиционный сбор макулатуры.

 

Традиционно событие проходит два раза в год. Ранее, с 13 апреля по 20 мая жители собрали 31 тысячу килограммов макулатуры.

Бумагу может сдать любой желающий. Заявки принимают на сайте эко-марафона. Макулатуру заберут в указанном месте и в удобное время.



 

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Фото: unsplash

 

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