Экомарафон стартует в Нижнем

Традиционно событие проходит два раза в год. Ранее, с 13 апреля по 20 мая жители собрали 31 тысячу килограммов макулатуры.

Бумагу может сдать любой желающий. Заявки принимают на сайте эко-марафона. Макулатуру заберут в указанном месте и в удобное время.







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Фото: unsplash