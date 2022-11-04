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Эко-центр откроют в «Швейцарии»

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«Экоториум» планируют запустить в начале декабря. Он станет просветительской площадкой по вопросам экологии для детей и взрослых.

 

Центр расположится в парке «Швейцария», в нем будет несколько направлений:

  • эко-школа для детей
  • лекции и встречи с экспертами для подростков и взрослых
  • развитие экобизнеса

«От нижегородцев поступает много вопросов, куда сдать на переработку пластик или стекло, как сортировать мусор, как помочь экологии. Сейчас очень много разрозненной информации, поэтому тема экологического просвещения нужна», — отметила команда проекта.


 

 

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Фото: Никита Духник




 

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