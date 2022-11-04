Эко-центр откроют в «Швейцарии»

Центр расположится в парке «Швейцария», в нем будет несколько направлений:

эко-школа для детей

лекции и встречи с экспертами для подростков и взрослых

развитие экобизнеса

«От нижегородцев поступает много вопросов, куда сдать на переработку пластик или стекло, как сортировать мусор, как помочь экологии. Сейчас очень много разрозненной информации, поэтому тема экологического просвещения нужна», — отметила команда проекта.





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Фото: Никита Духник







